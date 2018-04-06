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США сломили тренд в трежерис. Какой ценой?
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США сломили тренд в трежерис. Какой ценой? 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика» Панические распродажи на фондовых рынках спровоцировали рекордный за два года приток средств в облигации США, прекратив тем самым негативную тенденцию, которая царила на рынке трежерис в начале года.
За неделю, которая завершилась 4 апреля, приток в фонды казначейских облигаций составил $4 млрд, свидетельствуют данные EPFR Global. Эксперты Bank of America Merrill Lynch отмечают, что инвесторы вкладывались в трежерис на фоне всеобщего ухода от рисков. «Мы по-прежнему думаем, что ∎продавать на любых отскоках гораздо более подходящая стратегия в 2018 году», — приводит Bloomberg цитату из обзора. В данном случае имеется ввиду продажа акций. Конечно, мы не можем утверждать однозначно, но возможно, обвал на фондовых рынках был спровоцирован искусственно, чтобы направить потоки капитала в облигации американского правительства. Напомним, в начале года на долговом рынке США наблюдались тотальные распродажи. Причины были самые разные: кто-то опасался ускорения инфляции и более быстрого повышения ставок со стороны ФРС, кто-то просто не хотел играть против тренда и так далее. Важно то, что доходности десятилетних бумаг в итоге достигли отметки в 3%, и был риск того, что движение продолжится. Тогда, кстати, случился краткосрочный обвал фондовых индексов, который был отчасти спровоцирован ростом доходностей. Понятно, что США, который приняли рекордный дефицит бюджета, просто не могут существовать при доходностей в 3% и более. Нужно было принимать какие-то меры. Ранее для этого подходила какая-нибудь страшилка для инвесторов, которые быстро перекладывались в трежерис. Вполне возможно, что все эти истории с торговыми войнами отчасти создаются с той же целью — заставить инвесторов покупать облигации США. Во всяком случае, это укладывается в логическую цепочку, да и доходности за это время снизились.
Впрочем, не так сильно, как того можно было ожидать. Но не стоит забывать и о том, что ФРС продолжает повышать ставки, и доходности просто не могут сильно падать в таких условиях.
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