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Доля импорта во внешнеторговом обороте Псковской тамодни составила 95 процентов
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Доля импорта во внешнеторговом обороте Псковской тамодни составила 95 процентов 

Псковская губерния 38 минут назад
Фото: Псковская губерния
Северо-Западное таможенное управление отчиталось о статистических данных внешнеторгового оборота Псковской таможни в первом квартале 2018 года. По данным СЗТУ, внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни составил 475, 75 миллионов долларов США. В сравнении с показателями 1 квартала 2017 года внешнеторговый оборот увеличился на 21,4 процента. Как отмечают таможенники, в связи с прошедшей с 1 февраля 2017 года реорганизацией таможен Псковской области в данные, характеризующие внешнеэкономическую деятельность за январь 2017 года, включены объёмы оформления Псковской и Себежской таможен. Импортная составляющая внешнеторгового оборота выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,5 процента и составила 452,78 млн долларов США, экспортная возросла на 77 процента и составила 22,97 млн долларов США. Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота составила 5 процентов, доля импорта — 95 процентов в общем объеме товарооборота внешней торговли в регионе деятельности таможни. В географической направленности товарооборота по-прежнему наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья (99,4 процента от общего товарооборота). Крупнейшие торговые партнеры при импорте товаров в регионе деятельности таможни — Китай, Германия, Италия, Австрия, Индонезия и Латвия. При экспорте товаров наиболее активны внешнеэкономические связи с Эстонией, Латвией, Румынией, Литвой, Гонконгом, Польшей.
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