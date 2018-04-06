Ещё
США включили в санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США включили в санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов вошел в санкционный список, говорится на сайте департамента Минфина США по контролю за иностранными активами.
"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Богданов возглавляет компанию с 1984 года.
Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
РИА Новости: последние новости
США расширили санкционный список в отношении России В Еврокомиссии заявили, что ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток — 2" СМИ: на Украину попадают продукты, которые не смогли продать в Европе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов164
На Украине угрожают взорвать Крымский мост446
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками641
США ввели санкции против российских бизнесменов149
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение