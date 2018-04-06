США включили в санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов вошел в санкционный список, говорится на сайте департамента Минфина США по контролю за иностранными активами.
"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Богданов возглавляет компанию с 1984 года.
Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.