США включили в санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова

"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших нефтяных компаний России , центральный офис находится в Сургуте . Богданов возглавляет компанию с 1984 года.

Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.