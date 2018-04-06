Китайские производители готовятся к торговой напряженности

Гуанчжоу , 6 апреля / Синьхуа / — Китайские производители тесно общаются со своими клиентами из США на фоне торговой напряженности.

Американское правительство планирует ввести дополнительные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму около 50 млрд долл. США. Эти меры затронули такие сферы, как авиация и космонавтика, информационные и коммуникационные технологии, робототехника и машиностроение.

Базирующаяся в южнокитайской провинции Гуандун компания Hongrita занимается производством высокоточных элементов, в частности разрабатывает для американских клиентов пресс-формы.

"Мы все еще находимся на стадии развития. Теперь ситуация становится неопределенной", — сказал корр. Синьхуа представитель компании Лян Бинжань. «Это будет неприятно для обеих сторон», — добавил он.

Деловые круги Китая и США работают сообща уже несколько десятилетий. Американские предприятия также пострадают, если будут затронуты их китайские партнеры.

Компания Dongguan Excel проектирует, разрабатывает и производит вместе с партнерами из Америки бытовые электроприборы, такие как очистители и увлажнители воздуха.

По словам главы компании У Вэньтяня, американцы отвечают за разработку концепции и плана, а разработкой пресс-форм обе стороны занимаются в равной степени. Более того, 80 проц. продукции идет на американский рынок.

"Обе стороны окажутся в затруднительном положении, если наше сотрудничество закончится. Мой клиент обеспокоен не меньше, чем я. И мы обмениваемся бесконечными имэйлами, обсуждая в них, что делать", — добавил он.

Приоритетом для многих китайских производителей является освоение других рынков, включая отечественный.

Китайский поставщик промышленной весоизмерительной техники и интеллектуальных устройств Senssun Weighing Apparatus, известный как CAMRY, ищет торговых агентов в Европе, а также планирует расширение рынка в странах вдоль «Пояса и пути». Об этом заявил директор данной компании Ван Сяньчэ.

По его словам, продажи на рынке стран вдоль «Пояса и пути» увеличиваются, и компания видит огромный потенциал на отечественном рынке.

Некоторые китайские предприятия в силу своих научных разработок и производственной мощности не обращают внимания на торговую напряженность.

Базирующаяся в гуандунском городе Цзянмэнь на юге Китая компания Idear-Hanyu производит 35 проц. мирового объема бытовых водяных насосов. За отсутствие дефектов качества проданных насосов, в 2016 году компания получила награду за гарантию высокого качества от GE Appliances.

"Только три поставщика в мире находятся на таком уровне", — сказал директор компании Ши Хуашань.

"Мы не хотим торговой войны. Справедливые и разумные правила приносят пользу всем игрокам на рынке. Но мы уверены в том, что никто не займет наше место, даже в несправедливых условиях", — указал он. -0-