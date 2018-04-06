Суд США отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против новых пошлин на сталь

Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга «Северсталь» — Severstal Export и Severstal Export Miami — против новых ввозных пошлин США на сталь, говорится в решении суда.

«Суд приходит к выводу, что истцы показали, но не особенно убедительно, наличие непоправимого вреда. Но степень потенциального вреда недостаточна для того, чтобы преодолеть низкую вероятность успеха истцов по существу дела. Баланс трудностей и общественных интересов недостаточно взвешены в пользу истцов», — говорится в решении суда.