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Суд США отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против новых пошлин на сталь
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Суд США отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против новых пошлин на сталь 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Прайм
Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга «Северсталь» — Severstal Export и Severstal Export Miami — против новых ввозных пошлин США на сталь, говорится в решении суда.
«Суд приходит к выводу, что истцы показали, но не особенно убедительно, наличие непоправимого вреда. Но степень потенциального вреда недостаточна для того, чтобы преодолеть низкую вероятность успеха истцов по существу дела. Баланс трудностей и общественных интересов недостаточно взвешены в пользу истцов», — говорится в решении суда.
В марте президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от этих пошлин ряд стран, в том числе Канаду и Австралию. После этого об ответных мерах на действия США объявили Китай и Европейский союз. Россия сейчас прорабатывает ответ на торговые ограничения, он должен быть «серьезным», говорил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня сказал журналистам, что правительство России в ближайшее время проведёт совещание по поддержке российских металлургических компаний в связи с введением США импортных пошлин на сталь и алюминий. Он отметил, что что предложения компаний уже готовы.
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