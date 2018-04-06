Минфин США добавил в свои санкционные списки 38 россиян и 15 структур

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Еврокомиссия поддержит Киев при заключении транзитного контракта на газ после 2019 года

Новак: цены на бензин и дизтопливо в России в 2018 году будут расти на уровне инфляции

Трамп заявил, что США не ведут торговую войну с Китаем