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Таможня Северо-Запада уничтожила более 400 тонн санкционных товаров
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Таможня Северо-Запада уничтожила более 400 тонн санкционных товаров 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С начала 2018 года Северо-Западное таможенное управление изъяло и уничтожило более 417 тонн санкционных товаров, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за три месяца сотрудники таможни выявили 400 транспортных средств и более 30 контейнеров с запрещенными к ввозу на территорию России продуктами.
Среди «санкционки» оказались молочная продукция из стран Евросоюза, а также фрукты и овощи из Украины, Польши и Турции.
Согласно статистике, чаще всего запрещенные товары пытаются провезти в Россию через границы с Финляндией и Белоруссией.
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