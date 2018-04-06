Китай призвал ЕС совместными усилиями противодействовать протекционизму США

Представитель КНР призвал страны ЕС объединиться и противодействовать экономическому протекционизму США вместе.

Об этом сообщает AFP.

«Китайский посланник заявил, что Китай и ЕC «должны действовать вместе» против протекционизма США», — пишет агентство.

Ранее Китай приступил к процессу спора в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введённых американской стороной пошлин.

4 апреля власти США предложили ввести тарифы на ряд продуктов китайского производства на сумму около $50 млрд Перечень охватывает 1,3 тыс. китайских товаров. В Китае заявили о готовности ответить на данный шаг контрмерами.