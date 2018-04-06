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Китай призвал ЕС совместными усилиями противодействовать протекционизму США
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Китай призвал ЕС совместными усилиями противодействовать протекционизму США 

RT на русском 56 минут назад
Представитель КНР призвал страны ЕС объединиться и противодействовать экономическому протекционизму США вместе.
Об этом сообщает AFP.
«Китайский посланник заявил, что Китай и ЕC «должны действовать вместе» против протекционизма США», — пишет агентство.
Ранее Китай приступил к процессу спора в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введённых американской стороной пошлин.
4 апреля власти США предложили ввести тарифы на ряд продуктов китайского производства на сумму около $50 млрд Перечень охватывает 1,3 тыс. китайских товаров. В Китае заявили о готовности ответить на данный шаг контрмерами.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил призыв постпреда Китая при Всемирной торговой организации Чжан Сянчэня противостоять торговому протекционизму США.
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