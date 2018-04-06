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СМИ: на Украине упали объемы производства стали
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СМИ: на Украине упали объемы производства стали 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В 2017 году украинские металлурги выпустили примерно на 2 млн тонн стали меньше, чем было запланировано. Падение объемов связано с проблемами с инфраструктурой и сырьем.
В стране наблюдаются сложности с железнодорожными перевозками, отмечает украинский 5 канал. Для стабильных поставок стали с металлургических комбинатов необходимо улучшить железнодорожное движение через перегон Пологи — Камыш — Заря — Волноваха — Мариуполь.
Кроме того в стране возникла напряженная ситуация с серной кислотой. Импорт данного вещества оказался под угрозой.
Как сообщало Федеральное агентство новостей, с начала 2018 года Украина импортировала больше всего угля из России.
Российская доля в импорте составляет 62,12%, доля США — 28,92%, доля Канады — 6,36%, на другие страны приходится 2,6%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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