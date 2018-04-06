СМИ: на Украине упали объемы производства стали

В 2017 году украинские металлурги выпустили примерно на 2 млн тонн стали меньше, чем было запланировано. Падение объемов связано с проблемами с инфраструктурой и сырьем.

В стране наблюдаются сложности с железнодорожными перевозками, отмечает украинский 5 канал. Для стабильных поставок стали с металлургических комбинатов необходимо улучшить железнодорожное движение через перегон Пологи — Камыш — Заря — Волноваха — Мариуполь

Кроме того в стране возникла напряженная ситуация с серной кислотой. Импорт данного вещества оказался под угрозой.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, с начала 2018 года Украина импортировала больше всего угля из России