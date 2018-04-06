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Киев испугался «энергетической угрозы» со стороны России
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На Украине испугались «наступления российских войск» из-за «Севпотока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Запуск газопровода «Северный поток — 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину», заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
«Запуск «Северного потока — 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — приводит его слова УНИАН.
Спикер Рады считает, что «энергетическая угроза» со стороны России «не менее опасна, чем военная». По его словам, реализация проекта газопровода «является агрессивным намерением, желанием» России.
Украинский политик заявил, что Россия «хочет использовать энергетический шантаж», чтобы оказывать влияние на политические процессы в европейских странах. Он отметил, что Украина «пережила не одну энергетическую атаку от России».
Ранее в пятницу сообщалось, что ЕС и ЕК отказались вводить санкции из-за строительства «Северного потока — 2».
В марте компания Nord Stream 2 также получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и компаний Украину наводнили фальсифицированные продукты из Европы ЕС и ЕК отказались вводить санкции из-за строительства «Северного потока – 2»
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