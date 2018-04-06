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Американский суд отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против пошлин Трампа
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Американский суд отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против пошлин Трампа 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга «Северсталь» против новых ввозных пошлин на сталь, передает
РИА «Новости». Истцы — швейцарская компания Severstal Export GMBH и американская Severstal Export Miami Corp — заявляли, что, вводя пошлины, президент Трамп превысил полномочия, а их бизнесу будет нанесен непоправимый ущерб.
"Суд находит, что истцы показали, хотя и не особенно убедительно, наличие непоправимого ущерба. Однако степень потенциального ущерба недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы истцов на успех иска при его рассмотрении по существу", — сказано в 25-страничном решении судьи Джейн Рестани.
При этом она согласилась с тем, что ввозные пошлины нанесут убытки бизнесу «Северстали», в частности, по сравнению с теми импортерами, которые договорятся о более низких сборах за счет уступок Вашингтону. Однако судья сочла «крайне маловероятным», чтобы истцам удалось доказать превышение полномочий со стороны президента.
В марте США  ввели
ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — 10%, которые могут действовать в течение длительного времени.
Для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая, предложив начать переговоры. Вести их от лица всех этих стран будет Евросоюз. Таким образом, действие пошлин пока что будет распространено лишь на половину объемов импортируемых в США стали и алюминия.
В «Северстали» решение Трампа считают грубым нарушением международных норм и американских законов, способным спровоцировать масштабные торговые войны и нарушить действующую систему регулирования мировой торговли в рамках ВТО.
При этом российский холдинг утверждает, что США — не приоритетный для компании рынок. Поставляемую туда продукцию компания готова перенаправить на другие рынки.
В конце марта Минпромторг РФ
оценивал
ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в 3 млрд долларов. По оценке вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, хотя решение США нанесет определенный ущерб российской металлургической отрасли, он окажется меньше, чем для ряда других стран, в частности Китая.
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