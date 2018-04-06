Американский суд отказался рассматривать иск «дочек» «Северстали» против пошлин Трампа 

Суд по международной торговле США отказался рассматривать иск дочерних компаний холдинга «Северсталь» против новых ввозных пошлин на сталь, передает
РИА «Новости». Истцы — швейцарская компания Severstal Export GMBH и американская Severstal Export Miami Corp — заявляли, что, вводя пошлины, президент Трамп превысил полномочия, а их бизнесу будет нанесен непоправимый ущерб.
"Суд находит, что истцы показали, хотя и не особенно убедительно, наличие непоправимого ущерба. Однако степень потенциального ущерба недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы истцов на успех иска при его рассмотрении по существу", — сказано в 25-страничном решении судьи Джейн Рестани.
При этом она согласилась с тем, что ввозные пошлины нанесут убытки бизнесу «Северстали», в частности, по сравнению с теми импортерами, которые договорятся о более низких сборах за счет уступок Вашингтону. Однако судья сочла «крайне маловероятным», чтобы истцам удалось доказать превышение полномочий со стороны президента.
В марте США ввели
ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — 10%, которые могут действовать в течение длительного времени.
Для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая, предложив начать переговоры. Вести их от лица всех этих стран будет Евросоюз. Таким образом, действие пошлин пока что будет распространено лишь на половину объемов импортируемых в США стали и алюминия.
В «Северстали» решение Трампа считают грубым нарушением международных норм и американских законов, способным спровоцировать масштабные торговые войны и нарушить действующую систему регулирования мировой торговли в рамках ВТО.
При этом российский холдинг утверждает, что США — не приоритетный для компании рынок. Поставляемую туда продукцию компания готова перенаправить на другие рынки.
В конце марта Минпромторг РФ
оценивал
ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в 3 млрд долларов. По оценке вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, хотя решение США нанесет определенный ущерб российской металлургической отрасли, он окажется меньше, чем для ряда других стран, в частности Китая.