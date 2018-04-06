СМИ сообщили о падении объёмов производства стали на Украине

Украинские металлурги в 2017 году выпустили примерно на 2 млн тонн стали меньше, чем было запланированно.

Об этом сообщает украинский «5 канал».

По данным телеканала, падение объёмов производства связано с проблемами с инфраструктурой и сырьём.

В частности, в стране наблюдаются сложности с железнодорожными перевозками. Так, например, необходимо улучшить железнодорожное движение через перегон Пологи-Камыш-Заря-Волноваха-Мариуполь для стабильных поставок стали с крупнейших в стране металлургических комбинатов.

В вопросе сырья самая напряжённая ситуация складывается вокруг серной кислоты. Импорт данного вещества оказался под угрозой из-за начала расследования профильного министерства.

«Потенциальные потери — это сотни миллионов долларов валютных поступлений, и соответственно — десятки миллионов гривен недопоступлений в бюджет. Это может ударить с эффектом мультипликатора по всей экономике. Здесь вопрос не только в ценах, а в том, что мы эту серную кислоту не сможем поставить на наши предприятия», — заявил телеканалу президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.