Глава JPMorgan Chase: благодаря налоговым реформам банк сможет активнее инвестировать

Налоговые реформы в США и дерегулирование помогают JPMorgan Chase & Co зарабатывать больше денег, а значит, банк сможет направить больше избыточного капитала на расширение бизнеса и выход на новые рынки. Об этом заявил главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в письме к акционерам.

Он похвалил политический курс президента страны Дональда Трампа , контрастирующий с курсом других избранных должностных лиц, так как они не смогли достичь правильного баланса в экономике между регулированием и свободной торговлей.

Новое налоговое законодательство США и «более конструктивная нормативная среда», сформировавшаяся после президентских выборов 2016 года, дают надежду на возможность увеличения инвестиций со стороны банка.

В новых условиях JPMorgan Chase может достичь показателя рентабельности материального капитала в 17%, что на 2 процентных пункта выше целевого уровня (до того, как были приняты корпоративные налоговые льготы) и почти на 4 п. п. больше, чем банк установил себе в 2017 году.