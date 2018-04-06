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Глава JPMorgan Chase: благодаря налоговым реформам банк сможет активнее инвестировать
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Глава JPMorgan Chase: благодаря налоговым реформам банк сможет активнее инвестировать 

Банки.ру 56 минут назад
Налоговые реформы в США и дерегулирование помогают JPMorgan Chase & Co зарабатывать больше денег, а значит, банк сможет направить больше избыточного капитала на расширение бизнеса и выход на новые рынки. Об этом заявил главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в письме к акционерам.
Он похвалил политический курс президента страны Дональда Трампа, контрастирующий с курсом других избранных должностных лиц, так как они не смогли достичь правильного баланса в экономике между регулированием и свободной торговлей.
Новое налоговое законодательство США и «более конструктивная нормативная среда», сформировавшаяся после президентских выборов 2016 года, дают надежду на возможность увеличения инвестиций со стороны банка.
В новых условиях JPMorgan Chase может достичь показателя рентабельности материального капитала в 17%, что на 2 процентных пункта выше целевого уровня (до того, как были приняты корпоративные налоговые льготы) и почти на 4 п. п. больше, чем банк установил себе в 2017 году.
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