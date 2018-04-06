«Генерал Мороз» добавил веса «Северному потоку-2» в Европе

Швецией и Россией. Компания-оператор экспортного газопровода "Северный поток–2", Nord Stream 2 AG, получила разрешение Финляндии на реализацию проекта в финской исключительной экономической зоне. Это уже второе согласие от европейской страны — первой была Германия . Теперь слово за Данией

Сомнений относительно необходимости строительства "Северного потока-2" у европейцев никогда не было, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Газопровод обеспечит безопасные поставки предприятиям и населению, а также принесет финансовые выгоды европейским компаниям. Продолжительные переговоры с северными странами также не выглядят необычными: таким образом они пытаются выбить себе политические преференции внутри Евросоюза

Традиционные трудности

Проблемы, возникшие со скандинавскими странами, вполне традиционны для таких проектов, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

"Когда строился "Северный поток", политическая ситуация была менее напряженная, не было такой истерии вокруг России. Однако риторика стран, в зонах которых проходит проект, не меняется. Тогда были те же самые проблемы", — напоминает он.

Фролов приводит в пример ситуацию с Данией.

"Когда исследовали трассу первого газопровода, в водах Дании обнаружили затонувшее судно с отравляющими веществами. И оно до сих пор никак не повредило хрупкой экологии Балтийского моря", — напоминает он.

По его мнению, на самом деле, страны всерьез не намерены отказывать в строительстве, длительными переговорами они лишь пытаются усилить свой политический вес внутри Евросоюза.

"Никаких сомнений у них нет, это лишь благовидный предлог для проведения торгов с той же Германией, которая является выгодополучателем проекта, может, даже больше России", — полагает он.

Фролов сомневается, что кто-либо откажется от проекта.

"Исходя из интересов самих европейцев, не только компаний, но и граждан, проект должен быть реализован", — отмечает он.

"Северный поток — 2", во-первых, обеспечивает безопасные поставки газа, во-вторых, несет финансовые выгоды крупнейшим европейским компаниям.

Николай Подлевских. Вероятность прокладки "Северного потока-2" пока не достигла 100%, хотя ее можно было даже с самого начала расценивать как достаточно высокую, считает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Окончательно можно будет говорить "гоп" только после получения разрешений от всех причастных к маршруту следования стран. Собственно, саму прокладку по дну Балтийского моря можно считать лишь незначительным препятствием, поскольку у "Газпрома" уже есть богатый опыт подобных работ", — говорит он.

Главный же аргумент за строительство уже был получен немного ранее от Германии, которая, несмотря на сильное давление со стороны США и некоторых стран Европы, выдала разрешение на строительство газопровода.

"Позиция Германии по указанному вопросу является весомым аргументом для остальных соседей по Балтике. Выдавать разрешение на прокладку вслед за Германией, несомненно, проще", — поясняет Подлевских.

Степень заинтересованности Финляндии, Швеции и Дании в сооружении газопровода, конечно, меньше, чем у Германии, которая является не только крупнейшим потребителем газа, но также после ввода проекта станет важной транзитной страной с заметными транзитными сборами, говорит эксперт. Тем не менее немаловажный аргумент для Европы — то, что российский газ является более дешевым по сравнению с абстрактными вариантами СПГ поставок.

"Не забываем также о самом весомом аргументе. Генерал Мороз, который в эту зиму был особенно сильным, поможет европейцам быть более благоразумными и не препятствовать еще одному маршруту поставок", — замечает он.

Противники

Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства "Северного потока-2". В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.

Украина призывает сделать все возможное "для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта".

Украинские парламентарии также призвали правительство безотлагательно провести консультации с Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода.

Идея проекта возникла из-за технологических рисков, которые несет Украина, напоминает Фролов. "С ними много лет пытались говорить и Россия, и Германия. Но Украина, в отличие, например, от Белоруссии , уперлась, решила, что не будет продавать свою ГТС (газотранспортная система), заявив, что это ее национальное достояние. Но вкладывать деньги в национальное достояние особо не стала", — замечает он.

Последние годы Украина вкладывала в ремонт своей трубы 10-20% от необходимой суммы.

"Труба стареет, и при росте поставок, который мы наблюдаем, стареет ускоренными темпами, износ идет быстрее. А безопасность поставок вне политики, даже если бы мы сильно дружили с Украиной, нужно было бы как-то решать этот вопрос", — говорит он.

Сейчас ни российские, ни европейские, ни украинские компании не готовы вкладываться в украинскую ГТС, что является еще одним аргументом в пользу "Северного потока-2".

"Те деньги, которые получает Украина от транзита, будут получать европейцы после строительства газопровода", — замечает Фролов.

Предыстория проекта

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой "Газпром". Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Латвии и В марте главы парламентов Литвы Польши подписали совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия

В свою очередь Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии в конце марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне страны. Ранее, в январе, Горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

После получения последнего разрешения от Германии компания-оператор отметила, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 AG ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы и начать строительство газопровода в 2018 году.