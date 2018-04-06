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Рынок элитной недвижимости в Лондоне охлаждается
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Рынок элитной недвижимости в Лондоне охлаждается 

Prian.ru 47 минут назад
По данным компании Knight Frank, несмотря на то, что цены на недвижимость в Лондоне сейчас на 8% ниже пика, наблюдающегося в августе 2015 года, рынок постепенно стабилизируется, пишет Mansion Global. Одновременно растут продажи. Покупательская активность в отношении местной собственности выросла в феврале 2018 года на 2% в годовом исчислении. А предложение недвижимости увеличилось на 5,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Тем не менее, эксперты не ожидают роста цен и более резкого подъема продаж в ближайшем будущем. Негативное давление на рынок продолжает оказывать политическая неопределенность, связанная с Брекситом.
На нашем портале — более 100 предложений по продаже жилья в Лондоне.
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