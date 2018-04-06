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В январе-феврале этого года товарооборот Синьцзяна с Казахстаном, Россией и Узбекистаном вырос на 47,7, 170 и 56,5 проц. соответственно
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В январе-феврале этого года товарооборот Синьцзяна с Казахстаном, Россией и Узбекистаном вырос на 47,7, 170 и 56,5 проц. соответственно 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 6 апреля /Синьхуа/ — В январе-феврале этого года товарооборот Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ с Казахстаном вырос на 47,7 процента до 1,44 млрд американских долларов, с Россией — на 170 процентов /330 млн долл. США/, а с Узбекистаном — на 56,5 проц. /120 млн долл США/.
Как показывают статистические данные таможни Урумчи, в январе-феврале 2018 года общий объем экспорта и импорта Синьцзяна составил 3,29 млрд долл. США с приростом на 24,2 проц. В частности, объем экспорта из Синьцзяна составил 2,73 млрд долл. США /рост на 23,1 проц. /, объем импорта — 560 млн долл. США /рост на 29,5 проц. /.
Главными статьями экспорта из Синьцзяна стали электромеханическая продукция и традиционные трудоемкие продукты, а основными статьями импорта — сельскохозяйственная и сырьевая продукция. Сообщается, что объем импорта сельскохозяйственной продукции из стран Центральной Азии составил 110 млн долл. США.
Эксперты считают, что динамичный рост внешней торговли Синьцзяна объясняется ускорением китайско-казахстанского сотрудничества в области производственных мощностей, строительства экономического коридора Китай — Монголия — Россия и реализации инициативы «Пояс и путь». -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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