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Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области
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Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области 

АиФ-Оренбург 46 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы поддержки экономики и социальной сферы региона, развития агропромышленного комплекса, а также реализацию нового механизма льготного кредитования предприятий АПК.
В ходе встречи Андрей Никитин отметил значительный вклад Россельхозбанка в развитие Новгородской области, в первую очередь ее сельскохозяйственной отрасли. РСХБ за 2017 год направил на кредитование АПК региона более 3 млрд рублей, в том числе более 400 млн рублей — по льготной ставке не выше 5% годовых. Доля Банка в кредитовании сезонных работ по региону составляет 100%.
Напомним, что в 2017 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк» и Правительством Новгородской области, направленное на расширение взаимодействия сторон в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов, обеспечения предприятий, организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг.
Как отметил Дмитрий Патрушев, Новгородская область сегодня обладает высокой инвестиционной привлекательностью, а ее экономика — существенным потенциалом для роста. За время деятельности, с 2000 года, Россельхозбанк направил в экономику региона 32 млрд рублей. Более 20 млрд рублей предоставлены заемщикам АПК.
Банк активно поддерживает перспективные региональные проекты не только в сфере сельского хозяйства, но и в сегменте малого и среднего предпринимательства, развивает розничный бизнес в регионе, повышая доступность кредитования для населения и совершенствуя систему безналичных расчетов, дистанционного банковского обслуживания населения области.
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