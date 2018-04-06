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Украину «завалило» фальсификатом из Европы
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Украину «завалило» фальсификатом из Европы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Европа продает Украине еду, которую не смогла продать своим жителям. Об этом информагентству «Голос UA» заявил глава украинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей «Потребительское доверие» Максим Гончар.
По его словам, после открытия границы и отмены обязательной сертификации пищевой продукции на Украину «хлынул» фальсификат. Например, буквально каждый польский сыр содержит жиры неживотного происхождения, которых там быть не должно.
Кроме того, Гончар рассказал, что украинские торговые сети продают «очень много» просроченной еды, а в детские сады Киева поставляется сливочное масло с небезопасными добавками.
Между тем он отметил, что ожидает более «позитивных» результатов проверок качества продуктов, которые начались два дня назад.
В тот же день на Украине вступил в силу закон о госконтроле за продуктами животного происхождения по европейским стандартам. По словам вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, данный закон способен улучшить качество и безопасность продуктов.
 Ещё 2 источника 
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