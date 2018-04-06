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Китай является основным потребителем российских пиломатериалов
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Китай является основным потребителем российских пиломатериалов 

РЖД-Партнер 50 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«В 2017 году компания достаточно поменяла географию поставок хвойных пиломатериалов, доля Китая выросла до 38%, это произошло за счет снижения поставок в страны MENA, что было обусловлено ухудшением экономической ситуации. И многие компании переориентировались в сторону КНР», — сообщила она.
В целом российский рынок прирос по экспорту на 8%, до 26 млн кубометров. Прирост поставок в Китай составил 19%, по отношению к 2016 году. Европа осталась на уровне 2016-го с объемом 3,6 млн т кубометров. Основные падения по экспорту связаны со странами СНГ и MENA.
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