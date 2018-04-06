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Россельхознадзор усилит контроль за молочной продукцией из Казахстана
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Россельхознадзор усилит контроль за молочной продукцией из Казахстана
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
За первые три месяца текущего года из
Казахстана
в
Россию
поставлено больше четырёх тысяч тонн молочной продукции, что в сумме превышает объёмы поставок за предыдущие пять лет.
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