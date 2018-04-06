Продуктивность экономики Британии выросла

Британская экономика за последние три месяца 2017 года добилась стабильного роста производительности, зафиксировав самые сильные шесть месяцев за последние десять лет, свидетельствуют данные.

Объем производства за час работы вырос на 0,7% в четвертом квартале 2017 года, что оказалось выше долгосрочных средних показателей.

Показатель третьего квартала был пересмотрен в сторону увеличения до 1%. Вместе это говорит о самом сильном росте со второй половины 2005 года.

Британская продуктивность в течение последнего десятилетия в значительной степени застопорилась, а общий объем производства в час, являющийся движущей силой уровня жизни, составляет лишь 1,8% выше пика до финансового кризиса, достигнутого в конце 2007 года.