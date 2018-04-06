Кёре: риски торговой войны уже вредят экономике

Член правления ЕЦБ Бенуа Кёре. Фото: EPA/JULIEN WARNAND

По словам Кёре, последствия торговой войны для инфляции станут заметными только в долгосрочной перспективе, но ожидания этого уже вредят заемщикам и инвесторам. "Падение цен на акции в ответ на объявление США о введении пошлин на сталь и алюминий, а также преобладающая неопределенность в отношении масштабов каких-либо ответных мер уже способствовали ужесточению финансовых условий", — сказал член правления ЕЦБ. Он не указал на какие-либо непосредственные последствия торговой напряженности для политики ЕЦБ. Однако Кёре подчеркнул, что ожидаемая инвесторами торговая война навредит росту и занятости — двум ключевым драйверам инфляции.

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