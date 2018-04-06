Кёре: риски торговой войны уже вредят экономике 

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Опасения по поводу торговой войны, вызванные предлагаемыми тарифами США, уже повышают стоимость заимствований и подталкивают вниз цены на акции. Об этом заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре, сообщает Reuters.
Член правления ЕЦБ Бенуа Кёре. Фото: EPA/JULIEN WARNAND
По словам Кёре, последствия торговой войны для инфляции станут заметными только в долгосрочной перспективе, но ожидания этого уже вредят заемщикам и инвесторам. "Падение цен на акции в ответ на объявление США о введении пошлин на сталь и алюминий, а также преобладающая неопределенность в отношении масштабов каких-либо ответных мер уже способствовали ужесточению финансовых условий", — сказал член правления ЕЦБ. Он не указал на какие-либо непосредственные последствия торговой напряженности для политики ЕЦБ. Однако Кёре подчеркнул, что ожидаемая инвесторами торговая война навредит росту и занятости — двум ключевым драйверам инфляции.
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Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами Как Трамп управляет финансовыми рынками SocGen: торговая война повлияет на политику ФРС «Подпитывая неопределенность среди участников рынка, опасения по поводу „торговой войны“ добавились к волатильности, уже наблюдавшейся ранее в этом году на фондовых рынках, — отметил он. — Ни то, ни другое не поддерживает рост и занятость». Между тем, как сообщали «Вести. Экономика», инфляция в еврозоне в марте ускорилась до максимума с конца прошлого года, подкрепляя аргументы в пользу сворачивания монетарного стимулирования. По предварительным данным Eurostat, потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце выросли на 1,4% в годовом выражении. Безработица в еврозоне в феврале снизилась с январского уровня 8,6% до 8,5%, достигнув минимума с декабря 2008 года. Ожидается, что ЕЦБ свернет свою программу скупки облигаций в этом году и повысит процентные ставки в середине 2019 года.