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Китай против использования прав интеллектуальной собственности в качестве орудия протекционизма — чиновник
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Китай против использования прав интеллектуальной собственности в качестве орудия протекционизма — чиновник 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ — Иностранные владельцы интеллектуальной собственности получили огромную выгоду от эффективной защиты, предоставленной Китаем, заявил в минувшую среду китайский чиновник, отметив, что расследование, инициированное США в соответствии с 301-м разделом Закона о торговле США, просто использует права интеллектуальной собственности в качестве предлога для торгового протекционизма.
"Права интеллектуальной собственности /ПИС/ должны быть мостом для международного инновационного сотрудничества, а не оружием, используемым для ограничения развития других стран", — сказал начальник Департамента защиты и координации Государственного управления по делам интеллектуальной собственности /SIPO/ КНР Чжан Чжичэн.
В 2017 году Китай перечислил зарубежным владельцам прав 28,6 млрд долл. США лицензионных платежей, а в 2001 году показатель составил только 1,9 млрд долл. США больше, чем в 2001 году, сообщило SIPO.
По словам Чжан Чжичэна, защита ПИС Китая является не только стремлением к более широкой открытости, но и необходимым условием для собственного развития.
За последние 5 лет Китай принял беспрецедентные меры по защите ПИС. Согласно исследованию SIPO, уровень удовлетворенности общества защитой ПИС в Китае вырос с 63,69 до 72,38 баллов в период с 2012 по 2016 года.
"Китай получил признание как внутри страны, так и за рубежом за улучшение защиты ПИС, и в результате зарегистрировал больше международных заявок", — подчеркнул Чжан Чжичэн.
В прошлом году Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало 23679 патентов американским заявителям, занявшим второе место среди заявителей из зарубежных стран. В частности, Qualcomm Incorporated получила наибольшее количество патентов в Китае среди иностранных заявителей в 2017 году.
"Понятно, что неразумно делать вывод о том, что Китай не обеспечил эффективную защиту ПИС американских компаний", — указал Чжан Чжичэн. -0-
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