Китай против использования прав интеллектуальной собственности в качестве орудия протекционизма — чиновник

Пекин, 6 апреля / Синьхуа / — Иностранные владельцы интеллектуальной собственности получили огромную выгоду от эффективной защиты, предоставленной Китаем , заявил в минувшую среду китайский чиновник, отметив, что расследование, инициированное США в соответствии с 301-м разделом Закона о торговле США, просто использует права интеллектуальной собственности в качестве предлога для торгового протекционизма.

"Права интеллектуальной собственности /ПИС/ должны быть мостом для международного инновационного сотрудничества, а не оружием, используемым для ограничения развития других стран", — сказал начальник Департамента защиты и координации Государственного управления по делам интеллектуальной собственности /SIPO/ КНР Чжан Чжичэн.

В 2017 году Китай перечислил зарубежным владельцам прав 28,6 млрд долл. США лицензионных платежей, а в 2001 году показатель составил только 1,9 млрд долл. США больше, чем в 2001 году, сообщило SIPO.

По словам Чжан Чжичэна, защита ПИС Китая является не только стремлением к более широкой открытости, но и необходимым условием для собственного развития.

За последние 5 лет Китай принял беспрецедентные меры по защите ПИС. Согласно исследованию SIPO, уровень удовлетворенности общества защитой ПИС в Китае вырос с 63,69 до 72,38 баллов в период с 2012 по 2016 года.

"Китай получил признание как внутри страны, так и за рубежом за улучшение защиты ПИС, и в результате зарегистрировал больше международных заявок", — подчеркнул Чжан Чжичэн.

В прошлом году Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало 23679 патентов американским заявителям, занявшим второе место среди заявителей из зарубежных стран. В частности, Qualcomm Incorporated получила наибольшее количество патентов в Китае среди иностранных заявителей в 2017 году.

"Понятно, что неразумно делать вывод о том, что Китай не обеспечил эффективную защиту ПИС американских компаний", — указал Чжан Чжичэн. -0-