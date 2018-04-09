Вербальные интервеции остановят колебания нефти 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика» После достаточно волнительной и волатильной недели изменение динамики нефтяных цен может замедлиться, в том числе благодаря их адаптации к словесным интервенциям Вашингтона и Пекина, допускают эксперты, не переставая спорить о том, кто может победить в глобальной торговой войне. Иррациональная статистика
Запасы нефти и нефтепродуктов в США
На фоне неожиданного снижения запасов в США и продолжающегося обмена угрозами между Вашингтоном и Пекином в торговой сфере — нефтяные цены отличались достаточно высокой волатильностью на минувшей неделе, в течение которой ценовые графики опускались до $66 за баррель Brent, вновь превысив в пятницу уровень в $68,30. В понедельник к 15:24 мск фьючерсы на нефть Brent достигали отметки в $67,92 за баррель, близкой к показателю недельной давности ($67,95). Но на текущей неделе, предположила аналитик по товарным рынкам ∎Открытие Брокер∎ Оксана Лукичева, рынок нефти, скорее всего, не покажет существенной динамики. Цены на сорт Brent могут колебаться в диапазоне $65-70. При этом значимые на данный момент факторы, подразумевающие спад потребления сырой нефти из-за профилактики на НПЗ и возрастание геополитической напряженности, компенсируют друг друга. Диапазон по нефти сложился в районе $65-70 за баррель, отметил аналитик департамента брокерского обслуживания группы ВТБ Олег Душин. Причем уже дважды в этом году выход нефти на уровни выше $70 баррель был распродан, что является следствием опасений рынка, связанных с неуклонным ростом добычи нефти в США. С другой стороны, приближение сезона горячего летнего спроса на нефть в условиях самоограничения добычи по соглашению ОПЕК+ не позволяет ценам сильно упасть. Но основным фактором влияния на текущей неделе послужат данные по запасам нефти в США, оговорил Душин. По его словам, вторым значимым фактором представляется поведение рынка акций. Распродажи акций из-за рисков торговой войны между США и КНР отражают риски замедления глобального экономического роста. И снижение темпов роста в Китае подразумевает снижение уровня потребления нефти в этой стране, являющейся крупнейшим импортером углеводородного сырья. Кроме того, 13 апреля выйдет доклад Международного экономического агентства по трендам в нефтяной сфере, а 12 числа — доклад ОПЕК с результатами добычи в марте и оценкой движения мировых запасов нефти. Также 14-15 апреля соберется технический комитет ОПЕК+, который может дать какие-то рекомендации по поводу соглашения по ограничению добычи, уточнил эксперт. Между тем, американская статистика также оказалась разнонаправленной на минувшей неделе. Так, Минэнерго США сообщило в среду о сокращении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 марта, на 4,6 млн баррелей, до 425,3 млн Хотя аналитики, напротив, ожидали их увеличения на 1,4 млн баррелей — до 431,3 млн Тогда как компания Baker Hughes уведомила в пятницу, что за предыдущую неделю число буровых установок в Штатах выросло на 10 штук, до 1003 единиц. При этом на аналогичную величину повысилось количество нефтяных установок (до 808 единиц), а число газодобывающих установок не изменилось (194). В этих обстоятельствах ряд аналитиков увязали сокращение запасов в Соединенных Штатах с ростом тамошнего экспорта. В целом, за последнюю отчетную неделю (24 -30 марта), пояснил Олег Душин, экспорт нефти из США вырос на 4, 179 млн баррелей, а импорт сократился на 1.75 млн баррелей. Загрузка нефтепереработки повысилась с 92.3% до 93% или на 0.987 млн баррелей. Добыча увеличилась на 0.189 млн баррелей. Но одновременно запасы нефти в США сократились за неделю на 4.6 млн баррелей. Из этого уравнения видно, что крупнейший вклад в сокращение добычи внес рост экспорта. Хотя следует заметить, что данные по экспорту очень волатильны и в последующие дни могут и упасть. Но если это не произойдет, то можно будет предположить, что экспорт нефти в Соединенных Штатах выходит на повышенный уровень — более 2 млн баррелей в сутки, резюмировал аналитик департамента брокерского обслуживания группы ВТБ. На рынке нефти США, констатировал директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов, развиваются крайне любопытные тенденции. Снижение запасов здесь сопровождается ростом добычи и экспорта. Добыча в Штатах преодолела отметку в 10.4 млн баррелей (по своим параметрам догоняя мирового лидера — Россию), а экспорт демонстрирует желание закрепиться выше 2.0 млн баррелей. При этом количество пробуренных, но незадействованных скважин в стране около 7 тыс., а средняя операционная себестоимость добычи сланцев — ниже $40. ∎С нашей точки зрения, тема запасов в подобной ситуации отходит на второй план. Все выглядит так, что США легко могут нарастить добычу на величину, которая просто обрушит цены на нефть. Но по каким-то причинам в Штатах этого пока не делают. В западных источниках мелькали рассуждения о том, что сланцевые компании, наученные опытом 2014 г., осторожно подходят к вопросу увеличения добычи∎, — добавил Алтынов интриги в статистический сюжет. Тогда как Оксана Лукичева практично допустила, что снижение запасов нефти в Соединенных Штатах может продолжиться, но связано это будет не с экспортом, а с ростом внутренней переработки. В США наступает новый автомобильный сезон, что повышает внутреннее потребление нефтепродуктов, указала аналитик. Рациональный формат
Во вторник в Москве состоится ежегодный «Биржевой форум». Основное заседание будет посвящено новой экономической политике. Ожидается дискуссия между главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным.
В сложившихся условиях, как мы и предполагали ранее, участники сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи будут стремиться к налаживанию новых форматов постоянного сотрудничества и в будущем. В этой связи, примечательно заявление министра энергетики РФ Александра Новака, подтвердившего накануне, что российская сторона допускает создание новой международной организации, которая могла бы собираться раз в полгода и обсуждать ситуацию на нефтяном рынке. Причем в нее могли бы войти как производители ОПЕК, так и страны, не входящие в картель, а также страны, которые, не будучи экспортерами, являются крупными производителями нефти. Обсуждение нового формата взаимодействия в ОПЕК+ начнут в апреле и продолжат в июне, уведомил Новак. Сейчас обсуждаются перспективы создания новой организации на базе ОПЕК+ и долгосрочного сотрудничества в сфере добычи нефти, указала Оксана Лукичева. По ее мнению, скорее всего, сделка ОПЕК+ и далее будет продлена (пока она пролонгирована до конца 2018 г.), но, возможно, будут пересмотрены ее условия. При этом достижение баланса на рынке, по данным ОПЕК+, ожидается во второй половине 2018 г. Восстановления баланса, в оценке ОПЕК+, следует ждать к концу года, но затем его еще надо будет и поддерживать, напомнил Олег Душин. По его предположению, соглашение ОПЕК+ продолжится до конца 2019 г. При этом будет действовать режим консультаций, а также, возможно, режим ограничений по росту добычи. Конечно, если цена взлетит к лету до $80 за баррель, то может зайти речь о досрочном сворачивании сделки. Но сейчас такая цена выглядит маловероятной, правда, если не произойдет больших столкновений на Ближнем Востоке. Нерациональные интервенции Отметим, что наряду с очередным обострением напряженности в Сирии, где на днях вновь диагнострировали химатаки (столь же ∎мутные∎, по оценке представителей аналитического сообщества, как и пресловутое ∎дело Скрипаля∎), также нагнетается и ситуация вокруг Ирана. И, как ожидается, уже в начале мая Вашингтон может принять новые решения, касающиеся иранской ядерной программы и санкций в отношении Тегерана. Несомненно, рынок закладывает геополитическую премию, в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Ирана, и это будет поддерживать цены, согласилась Оксана Лукичева. Но, скорее всего, продолжила она, до непосредственной военной интервенции против Ирана дело не дойдет, а словесные баталии влияния на реальные поставки нефти не окажут. Здесь, к слову, также следует учитывать и большие инвестиции, которые вкладываются российскими нефтепроизводителями в Иране, при наличии целого ряда двусторонних договоренностей в соответствующей сфере. Политика президента Дональда Трампа трудно предсказуема, но если трактовать ее как продвижение нефтяных интересов США на мировой арене, то в таком случае давление Вашингтона на своего конкурента в лице Ирана можно будет объяснить рационально, сформулировал Олег Душин. И тогда, добавил он, можно предположить, что, если США удастся убедить Китай играть по свои правилам (т, таким образом, победить в торговой войне), то следующим в очереди окажется Иран. Пока, правда, про торговую войну только говорят, но на практике тарифы не повышаются. Однако, по логике войны, в ней кто-то обычно побеждает. И поскольку Китай заинтересован в товарообороте, он может пойти на уступки — в обмен на сокращение тарифов. Другое дело, что на войне без потерь не бывает, и это ощущают на себе американские компании Боинг, Катерпиллер и другие, завязанные на Китай, заключил аналитик. Авиакомпании, конкретизировала Оксана Лукичева, уже заявили о возможном снижении количества рейсов, в связи с ожидаемым падением грузопотока и пассажиропотока между Китаем и США. Индекс Baltic Dry с конца марта показывает резкое снижение, что свидетельствует о снижении спроса на перевозки. И в целом, торговая война может негативно отразиться на мировом рынке нефти через падение оборотов мировой торговли, чреватого снижению потребления нефтепродуктов. ∎Не думаю, что у начавших торговую войну есть намерение договариваться об уступках — целью их действий, скорее всего, является изменение структуры торговли между Китаем и США∎, — подытожила аналитик по товарным рынкам ∎Открытие Брокер∎. Тогда как Михаил Алтынов заметил, что пока тема торговых войн не оказывает непосредственного влияния на цены. По его определению, до появления реальных угроз, способных транслироваться на нефтяной рынок, еще далеко. Кстати, сам Дональд Трамп сегодня излучает оптимизм. И пообещал в Twitter: «Китай уберет торговые барьеры, потому что так будет правильно. Налоги станут взаимными, будет заключено соглашение по поводу интеллектуальной собственности. Большое будущее для обеих стран!». Впрочем, его заявления зачастую выглядят столь же путанными, сколь и действия: ведь если Пекин поступит ∎правильно∎ и уберет торговые барьеры, налоги уже не будут взаимными. Напомним, ранее президент США пригрозил ввести ввозные пошлины на сумму до $150 млрд на 1,3 тыс. товаров из Китая. А Пекин объявил о готовности ответить на это собственными аналогичными мерами. Наталья Приходко