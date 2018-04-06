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Эксперт оценил возможное введение новых пошлин США на товары из Китая
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Эксперт оценил возможное введение новых пошлин США на товары из Китая 

RT на русском 46 минут назад
Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение новых пошлин США на товары из Китая.
«История показывает: война пошлин кончается плохо для обеих сторон, перерастая в серьезное падение взаимной торговли и экономический спад. Самым ярким примером была Великая депрессия 1929-1939 годов. США и Европа начали взаимную тарифную войну, где пошлины на отдельные группы товаров доходили до 60-100%. Это ввергло стороны в экономический кризис, их размер спада был примерно одинаков. Вряд ли чиновники США и Китая не знают экономической истории и готовы повторить прецедент», — сказал эксперт.
Ранее в Китае заявили, что не боятся торговой войны с США.
Также глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН оценил ситуацию в отношениях США и Китая.
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