Эксперт оценил возможное введение новых пошлин США на товары из Китая

«История показывает: война пошлин кончается плохо для обеих сторон, перерастая в серьезное падение взаимной торговли и экономический спад. Самым ярким примером была Великая депрессия 1929-1939 годов. США и Европа начали взаимную тарифную войну, где пошлины на отдельные группы товаров доходили до 60-100%. Это ввергло стороны в экономический кризис, их размер спада был примерно одинаков. Вряд ли чиновники США и Китая не знают экономической истории и готовы повторить прецедент», — сказал эксперт.

Ранее в Китае заявили, что не боятся торговой войны с США.