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Жилье в Новой Зеландии резко подорожало
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Жилье в Новой Зеландии резко подорожало 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Стоимость жилья поднялась на 7,3% за год к марту 2018 года, подскочив после периода затишья в конце 2017 года, когда покупатели не спешили с большими инвестициями, пережидая неопределенный период выборов. Причем годовой темп роста к февралю 2018 года составил 6,5% — за месяц цены поднялись на 0,8%, сообщает Reuters.
В Новой Зеландии рынок жилья уже двигался к двузначным темпам роста в последние годы из-за того, что дефицит предложения и рекордные уровни миграции взвинтили цены. В настоящее время меры регулирования, такие как дополнительный налог для инвесторов и запрет на покупку дома в Новой Зеландии отдельным иностранцам, обсуждаются в парламенте.
Прирост в марте объясняется увеличением цен в небольших городах, в том числе в южном центре города Данидин, в котором наблюдался прирост на 9,4%. Вместе с тем, стоимость жилья в районе Окленда, эпицентре инфляции, повысились в марте этого года всего на 1% по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце.
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