Китайские инвесторы увеличили вложения в золотые ETF

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Китайские инвесторы увеличили вложения в золотые ETF-фонды, поскольку риски возросли в связи с обострением торгового конфликта США и Китая, сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/HANDOUT

Китайский Bosera Gold ETF привлек $553,8 млн с начала года, и по итогам года он может зафиксировать крупнейший приток, с тех пор как фонд был зарегистрирован на бирже в Шэньчжэне в 2014 г. Вложения во все золотые ETF, отслеживаемые Bloomberg, достигли 73,2 млн унций — это максимум за почти пять лет.Bosera оказалась на третьем месте по объему привлеченных средств среди всех сырьевых ETF в этом году. Китайский фонд уступил только американским iShares Gold Trust и SPDR Gold Shares. Спрос на золото среди инвесторов в США и Китае отражает «более широкую неопределенность рынка, отчасти связанную с геополитическими рисками», такими как напряженность в мировой торговле, рассказал агентству Bloomberg Хуан Карлос Артигас, директор по инвестиционным исследованиям Всемирного совета по золоту.

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