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Пономарёв призвал защитить российский рынок молока от демпинга Белоруссии
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Пономарёв призвал защитить российский рынок молока от демпинга Белоруссии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Высокая себестоимость производства, демпинговые поставки из Республики Беларусь и засилье фальсификата разрушают молочный рынок России. Об этом рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв.
«Производство молока в стране, несмотря на государственную поддержку, на грани рентабельности, — пояснил депутат тревогу сельхозпроизводителей. — Высокая цена продукции на магазинной полке и недоверие к его качеству ведут к снижению потребления».
Чтобы вывести из оборота фальсификат и контролировать поставки из Республики Беларусь, необходима согласованность действий и политическая решимость, аргументировал парламентарий.
Депутат призвал защитить внутренний рынок от наступательной политики основного импортёра молочных товаров Республики Беларусь. По данным Минсельхоза, объём поставок, например сухого молока, из соседней республики превышает договорные на 30-40%. При этом цена его на 40% ниже российского.
«Демпинговый импорт демотивирует отечественные предприятия работать с местным сырьём. Это тормозит развитие отрасли в целом, — отметил Аркадий Пономарёв. — Вдобавок мы впускаем на рынок суррогат в виде сыроподобной и прочей недопустимой продукции».
К вопросам экономической, продовольственной безопасности эксперт призывает относиться более трепетно.
«Поставки сверх оговорённых квот из Республики Беларусь нужно категорически запретить. А всё, что нам пытаются сбыть, следует доскональным образом контролировать. Собственных фальсификаторов давно пора выявить поимённо и наказать. Нужно провести чёткий водораздел между продукцией достойного качества и фальсификатом», — резюмировал депутат.
Законодатель призвал руководство Роспотребнадзора и Россельхознадзора к более решительным действиям в борьбе с фальсификаторами. «У служащих надзорных ведомств, в конце концов, есть погоны!» — подчеркнул Аркадий Пономарёв.
Напомним, по данным Россельхознадзора в Россию ежегодно поставляется 150-300 тысяч тонн сыроподобных продуктов. Они производятся преимущественно из растительных заменителей молочного жира, но выдаются за сыры, изготовленные из молока. Президент России Владимир Путин поручил Правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов сыроподобного типа.
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