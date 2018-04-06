МЭРТ Украины прогнозирует рост ВВП страны в 2018 г на 3,2%, инфляцию в 9,7%

"Эксперты прогнозируют уровень роста реального ВВП в 2018 году на уровне 3,2%, тогда как в 2019 году — 3,1%, 2020 году — 3,3%, в 2021 году — 4%. Уровень инфляции согласно прогнозам в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году — 8%, в 2020 году — 6,8%, в 2021 году — 6,4%", — говорится в сообщении на сайте МЭРТ.

Парламент Украины в декабре 2017 года принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 5,8 миллиарда долларов.

По прогнозу МВФ , в 2018 году рост ВВП Украины ожидается на уровне 3-3,5%, по прогнозу ЕБРР — на уровне 3%.

Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз по инфляции на Украине на текущий год до 8,9% с 7,3%.