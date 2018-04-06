Ещё
Правительство подготовит ответные пошлины к США во второй половине апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство подготовит ответные пошлины к США во второй половине апреля 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Представители отечественных компаний заняты подготовкой предложений к Правительству по ответным мерам в отношении США, которые ввели пошлины на импорт стали и алюминия, передаёт ТАСС.
Кабмин, в свою очередь, приступит к их обсуждению во второй половине апреля, сказал заместитель председателя Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.
Чиновник не исключил, что первые обсуждения могут состояться сразу после Красноярского экономического форума 12-14 апреля, когда идеи будут более содержательно оформлены.
В начале апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ответ Москвы на протекционистские меры Вашингтона будет подготовлен в ближайшее время. По его словам, после этого российская сторона планирует организовать переговорный процесс с США, а затем уже обратится в суд Всемирной торговой организации (ВТО).
8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию.
При этом американские власти уже объявили об исключениях на эту продукцию, произведённую в странах Евросоюза, Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде и Мексике.
По оценкам ряда экспертов, основными целями «торговой войны» могут являться Россия и Китай.
Парламентская газета: последние новости
Сверхдержава в дефиците Путин раскритиковал проявления регионального протекционизма Украина исчерпала аргументы для запрета «Северного потока — 2», считает эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост70
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ158
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая251
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение