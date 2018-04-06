Правительство подготовит ответные пошлины к США во второй половине апреля 

Представители отечественных компаний заняты подготовкой предложений к Правительству по ответным мерам в отношении США, которые ввели пошлины на импорт стали и алюминия, передаёт ТАСС.
Кабмин, в свою очередь, приступит к их обсуждению во второй половине апреля, сказал заместитель председателя Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.
Чиновник не исключил, что первые обсуждения могут состояться сразу после Красноярского экономического форума 12-14 апреля, когда идеи будут более содержательно оформлены.
В начале апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ответ Москвы на протекционистские меры Вашингтона будет подготовлен в ближайшее время. По его словам, после этого российская сторона планирует организовать переговорный процесс с США, а затем уже обратится в суд Всемирной торговой организации (ВТО).
8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию.
При этом американские власти уже объявили об исключениях на эту продукцию, произведённую в странах Евросоюза, Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде и Мексике.