Правительство подготовит ответные пошлины к США во второй половине апреля

Представители отечественных компаний заняты подготовкой предложений к Правительству по ответным мерам в отношении США , которые ввели пошлины на импорт стали и алюминия, передаёт ТАСС

Кабмин, в свою очередь, приступит к их обсуждению во второй половине апреля, сказал заместитель председателя Аркадий Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго

Чиновник не исключил, что первые обсуждения могут состояться сразу после Красноярского экономического форума 12-14 апреля, когда идеи будут более содержательно оформлены.

8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию.

Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде и Мексике. При этом американские власти уже объявили об исключениях на эту продукцию, произведённую в странах Евросоюза