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Минсельхозы России и Белоруссии обсудят единый рынок молока
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Минсельхозы России и Белоруссии обсудят единый рынок молока 

RT на русском 33 минуты назад
Министерство сельского хозяйства России проведёт 11 апреля встречу с белорусской стороной касательно единого рынка молока, сообщает РИА Новости.
«Мы в Государственной Думе озвучили стратегию развития, стратегию стабилизации российского рынка молока, конечно, мы должны выполнить инициативу министра в отношении того, чтобы провести консультации с нашими белорусскими коллегами о едином рынке молока Российской Федерации», — заявил замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
Он отметил, что «главный у нас вопрос — предстоящие объёмы — так называемые балансы взаимных поставок текущего года».
Ранее посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил о необходимости единого рынка продовольствия двух стран.
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