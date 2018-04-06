Лукашенко заявил, что Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Китай за оказание военно-технической помощи и отметил, что именно Пекин сыграл решающую роль в усилении обороноспособности страны.
Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с министром обороны КНР Вэйем Фенхэ.
«В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полётами», — приводит слова президента БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в долгу не останется.
«Вы это должны знать, и всё руководство Китая должно об этом знать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что член Госсовета КНР, министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фенхэ совершит визит в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля.