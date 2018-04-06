Лукашенко заявил, что Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Китай за оказание военно-технической помощи и отметил, что именно Пекин сыграл решающую роль в усилении обороноспособности страны.

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с министром обороны КНР Вэйем Фенхэ.

«В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полётами», — приводит слова президента БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в долгу не останется.

«Вы это должны знать, и всё руководство Китая должно об этом знать», — добавил он.