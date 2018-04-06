А. Гутерриш заявил о поддержке глобализации и многосторонней торговой системы

ООН , 6 апреля / Синьхуа / — Говоря о торговых трениях между Китаем США генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил о поддержке глобализации и многосторонней торговой системы, подчеркнув, что протекционизм — это не ключ к решению проблем.

Генсек в интервью корр. Синьхуа отметил, что глобальные вопросы должны решаться в мировом масштабе и в многосторонних рамках. По его мнению, многосторонняя торговая система чрезвычайно важна, а ВТО занимает в ней центральное место.

"Я — решительный сторонник мультилатерализма и свободной торговли", — отметил глава всемирной организации. Конкретизируя свои слова, он заявил, что глобализация приносит огромную пользу — это рост экономики и торговли, сокращение бедности, увеличение средней продолжительности жизни и повышение числа семьей со средним уровнем доходов. В то же время возникают проблемы неравенства и дисбаланса. Для решения этих проблем он призвал стороны не отказываться от глобализации, а совершенствовать ее.

А. Гутерриш подчеркнул, что торговые войны не способствуют решению проблем, а напротив, наносят ущерб всем сторонам и негативно сказываются на мировой экономике. «Любые трения должны решаться путем диалога», — указал он.

А. Гутерриш на днях направится в Китай для участия в ежегодной конференции Боаоского азиатского форума. Он отметил, что развитие экономики КНР служит импульсом росту мировой экономики. —0—