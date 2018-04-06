Минэнерго ожидает в 2018 году рост потребления электроэнергии на 1,2%, до 1,052 трлн кВт/ч

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Минэнерго РФ прогнозирует, что объем потребления электроэнергии в России в 2018 году вырастет в сравнении с показателем предыдущего года на 1,2%, до 1,052 трлн кВт/ч. Об этом сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"В электроэнергетике ожидаем рост потребления электроэнергии примерно на 1,2% — до уровня 1 трлн 052 млрд кВт/ч. Сейчас по факту у нас идет в среднем за первый квартал рост потребления 2,1% — выше плана, потому что были холодные температуры, — сказал он. — Посмотрим, как в течение года будет развиваться ситуация, особенно осенью. Пока такие планы по потреблению".

Министр также напомнил, что в этом году в эксплуатацию будет введено почти 4 тыс. МВт новых мощностей, основная доля новых вводов придется на энергоблоки атомных электростанций.

Ранее «Системный оператор» сообщал, что, по оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2017 году увеличилось на 1,3%, до 1039,7 млрд кВт/ ч.