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Российский бизнес ступил на тропу стальной войны с США
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Российский бизнес ступил на тропу стальной войны с США 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские металлурги готовят собственные предложения по ответным мерам в отношении США, которые ввели пошлины на ввоз в Америку стали и алюминия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Аркадия Дворковича.
По его словам, компании представят свои предложения в течение нескольких дней. Однако обсуждаться правительством они будут во второй половине апреля — после Красноярского экономического форума, который пройдет с 12 по 14 апреля.
В Минпромторге в марте заявили, что начали проработку возможных ответных мер на протекционистскую политику США. После этого, по словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, будет запущен переговорный процесс с Вашингтоном. За ним может последовать обращение России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Минпромторг оценивает ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в три миллиарда долларов.
США 23 марта ввели 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на импорт алюминия. До 1 мая эти тарифы не будут распространяться на экспорт из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и стран ЕС. Россия, которая не попала в этот список, входит в топ-5 крупнейших импортеров стали и алюминия в США.
Протекционистская политика американского руководства возмутила торговых партнеров Америки, в частности, Китай. В апреле КНР ввела пошлины на почти 130 импортируемых из США товаров.
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