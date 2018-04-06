Российский бизнес ступил на тропу стальной войны с США

Российские металлурги готовят собственные предложения по ответным мерам в отношении США , которые ввели пошлины на ввоз в Америку стали и алюминия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Аркадия Дворковича.

По его словам, компании представят свои предложения в течение нескольких дней. Однако обсуждаться правительством они будут во второй половине апреля — после Красноярского экономического форума, который пройдет с 12 по 14 апреля.

Минпромторге в марте заявили, что начали проработку возможных ответных мер на протекционистскую политику США. После этого, по словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, будет запущен переговорный процесс с Вашингтоном. За ним может последовать обращение России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Минпромторг оценивает ущерб для российских компаний от американских пошлин минимум в три миллиарда долларов.

Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, США 23 марта ввели 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на импорт алюминия. До 1 мая эти тарифы не будут распространяться на экспорт из Австралии Республики Корея и стран ЕС . Россия, которая не попала в этот список, входит в топ-5 крупнейших импортеров стали и алюминия в США.