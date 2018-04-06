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Правительство РФ обсудит ответные меры на пошлины США в конце апреля
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Правительство РФ обсудит ответные меры на пошлины США в конце апреля 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские металлурги готовят ответные меры на введение США ввозных таможенных пошлин на сталь и алюминий. Правительство планирует обсудить предложения компаний ближе к концу апреля.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК. «Сначала думали в Красноярске провести совещание (на экономическом форуме 12-14 апреля. — прим. „РГ“), сейчас решили все-таки на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше. Ждем предложения компаний», — уточнил он.
В марте США ввели ввозные таможенные пошлины на сталь в размере 25 процентов и на алюминий в размере десяти процентов. Президент Дональд Трамп обосновал протекционистские меры необходимостью поддерживать металлургию внутри страны и решением вопроса защиты национальной безопасности.
При этом США сформировали перечень стран, против которых эти пошлины начнут действовать не сразу. Среди них государства Евросоюза, Канада, Австралия, Мексика и другие. Например, России и Китая в списке не было.
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