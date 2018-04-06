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Киев пытается остановить работу турбин Siemens в Крыму
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Киев делает все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали, заявил Гройсман 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, находящиеся в Крым, никогда там не работали. Слова политика приводит издание "Украинская правда".
Такое заявление премьер сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", — сказал Гройсман, отвечая на вопрос депутата Рефата Чубарова, что правительство делает, чтобы исключить работу немецких турбин на территории полуострова.
По его словам, скандал вокруг турбин показывает, что санкционная политика против России действует.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что он обращался по этому вопросу к немецкому правительству, Европейскому союзу и компании Siemens.
"Я встречался с руководством Siemens, и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там", — сказал Климкин.
"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года. В компании подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты.
В Siemens, в свою очередь, заявили, что все четыре ее турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Компания предложила аннулировать контракт и выкупить их. Концерн также намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими фирмами по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями.
Девятый арбитражный апелляционный суд уже признал законным отказ нижестоящего суда принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна к структурам "Ростеха" о поставке турбин для строящихся в Крыму электростанций.
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