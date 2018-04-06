Рубль: каковы перспективы?

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика» Российская валюта уже достаточно долгое время торгуется без существенных изменений, однако, несмотря на высокие цены на нефть, рубль все же скорее находится под давлением. Какие перспективы у российской валюты?

Возможно, рубль останется в определенном коридоре, и существенных колебаний в итоге мы так и не увидим. В целом такой вариант можно считать благоприятным для экономики, поскольку бизнес не будет сталкиваться с дополнительными издержками в виде курсовых колебаний, как это было еще пару лет назад, когда курс мог меняться в день по несколько процентов.

Власти не раз заявляли о том, что рубль уже не так сильно зависит от цен на нефть, да и вообще зависимость от углеводородов снизилась. Это скорее всего иллюзия.

Такие заявления звучат на фоне растущего нефтяного тренда, который начался еще в начале 2016 г. Иными словами, нефть дорожает уже более двух лет, конечно, в такой ситуации российская валюта не будет испытывать излишнего давления, и на валютном рынке все спокойно.

Но это вовсе не значит, что нефтяные цены не могут упасть, а рубль на это не отреагирует. В этом, безусловно, таится вся опасность.

Можно отбросить рассуждения и посмотреть на то, о чем говорят различные рыночные индикаторы.

График пары доллар/рубль на данном этапе никаких подсказок не дает. Четких фигур технического анализа, как и явных трендов, не видно.

Тем не менее, на срочном рынке среди юридических лиц сохраняется большее количество позиций на укрепление рубля, чем на его ослабление. Если быть точными, то 1,136 млн контрактов против 817 тыс.

Это дает основания полагать, что рубль все еще может укрепиться. Рынок опционов на ближайшие две недели говорит о каких-то сильных движениях. Судя по всему, рубль останется где-то вблизи текущих уровней.

MOEX.com Стоит также отметить, что российский валютный рынок является частью мировой финансовой системы и реагирует на любые потрясения и изменения настроений на внешних площадках.

Если ситуация с торговой войной Китая США завершится более или менее позитивно, а на рынки вернется аппетит к риску, то у рубля есть все шансы укрепиться.

Если же торговая война действительно выльется в настоящее противостояние, то высока вероятность, что мировые рынки ждет дальнейшее падение, и рубль не останется в стороне.