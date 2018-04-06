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Минэнерго рассчитывает на скорое достижение компромисса с Минфином по налоговому маневру
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Минэнерго рассчитывает на скорое достижение компромисса с Минфином по налоговому маневру 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России рассчитывает в ближайшее время выработать совместно с Минфином компромиссное предложение по срокам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Стороны находятся в конструктивной фазе переговоров, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"Мы сейчас находимся уже в довольно конструктивном диалоге с Министерством финансов, — сказал он. — Я думаю, что мы в ближайшее время выработаем определенные предложения, которые будут для всех компромиссными, устраивающими".
По словам Новака, вопросы завершения налогового маневра и стимуляции нефтепереработки являются разными, не связанными темами. «На самом деле это две разные темы. [Первая] касается стимулирующих мер относительно поддержки НПЗ, что маржинальность резко снизилась из-за налоговых маневров. Вторая тема — это предложение по экспортной пошлине», — заметил он.
Главным стимулом модернизации нефтеперерабатывающих заводов являются понятные и долгосрочные правила игры для основных игроков рынка, сказал министр. «Нефтепереработка — это большие инвестиции, цикл модернизации и ввода установок, — заявил Новак. — Нужно определить правила игры и цели по нефтепереработке. Второе — это уже привлечение финансовых ресурсов, которые могли бы быть направлены на модернизацию».
Говоря о сроках завершения налогового маневра в нефтяной сфере, глава Минэнерго добавил, что «для отрасли главное — чтобы это носило нулевой эффект, чтобы не было дополнительной налоговой нагрузки». «Это перераспределение существующей налоговой нагрузки», — сказал он.
Спор Минэнерго и Минфина
Минфин России 21 марта подверг критике заявление Минэнерго о необходимости сдвинуть завершение налогового маневра в нефтяной отрасли до 2023 года, когда завершится модернизация НПЗ. Как сообщал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, министерство считает, что механизм господдержки НПЗ сегодня неэффективен, и за 2006-2016 годы. объем бюджетных вливания в отрасли в пять раз превысил инвестиции компаний в переработку.
По словам Сазанова, Минфин полагает, что маржинальность российских НПЗ находится на нормальном уровне, а ее уменьшение обусловлено исключительно снижением цен на нефть.
До этого министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета Минэнерго отмечал, что налоговый маневр в нефтяной отрасли должен завершиться после окончания модернизации нефтепереработки в России, то есть не ранее 2023 года.
В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным направлением реформы является завершение налогового маневра с обнулением экспортных пошлин на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Министерство финансов предлагает обнулить экспортную пошлину на нефть уже с 2018 года. Против этого шага выступает Минэнерго, которое считает, что это может привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ.
По мнению Минэнерго, стимулировать модернизацию НПЗ следует за счет так называемых обратных акцизов — фактического возврата нефтеперерабатывающим заводам, инвестирующим в модернизацию, части акциза на нефть, если те производят нефтепродукты, реализуемые на территории РФ. Пока вопрос о том, какой из этих подходов выбрать, не решен.
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