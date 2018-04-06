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Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин
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Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
По итогам этого года стоимость автомобильного бензина в розничном звене вырастет на уровень, близкий к инфляции, считает министр энергетики России Александр Новак. Прогнозная инфляция на этот год составляет три-четыре процента.
Министр призвал не ориентироваться на стоимость бензина в оптовом звене от месяца к месяцу, так как сезонные всплески стоимости на бирже смазывают общую картину. Для розницы же важны только два фактора: общая инфляция и налоги.
Повышение цен в опте Александр Новак не считает причиной для беспокойства со стороны независимых АЗС, так как запасов нефтепродуктов достаточно для обеспечения спроса.
С позицией Новака согласны в ФАС: накануне замглавы службы Анатолий Голомолзин подтвердил «РГ», что выше инфляции по итогам года цены не поднимутся, а запасов топлива достаточно для комфортного прохождения периода высокого спроса.
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