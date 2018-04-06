Лесное хозяйство переведут на новую систему ценообразования

России могут значительно вырасти поступления в бюджет от использования лесов. Так, в этом году доходы от использования лесов могут увеличиться на 6,6 млрд руб., в 2019 г. — на 9,6 млрд, а в 2020 г. — на 14,1 млрд руб.

Минфина, Минприроды (МПР) намерено изменить подход к формированию ставок платы в сфере лесного и охотничьего хозяйства, пишет "Российская газета" . Но систему взимания платы за использование лесов нужно менять поэтапно, считают участники рабочей группы по разработке новых подходов к формированию платы за использование лесов (в нее входят представители бизнеса, МПР, Минэкономразвития Минпромторга , Минвостокразвития, ФАС ).

Переходный период определен в 10 лет, «что обеспечит бизнесу плавный переход к новой системе ценообразования», считают в МПР.

"Ставка платы по истечении указанного срока будет рассчитываться на основании рентного подхода, а итоговым результатом изменения подходов к определению платежей за заготовку древесины станет повышение доходов бюджета, интенсивное стимулирование глубокой переработки древесного сырья, поэтапное формирование прозрачного и транспарентного рынка заготовки и реализации лесных ресурсов", — говорится в сводном докладе МПР о ходе исполнения мероприятий по развитию лесного комплекса.

Уже принято постановление правительства, предусматривающее поэтапную — в течение 3-х лет — индексацию ставок платы с 2018 по 2020 гг. Кроме того, Минприроды подготовило проект постановления, меняющий ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, который в ближайшее время будет внесен в правительство. По предварительным данным, доход от его введения в действие составит не менее 500 млн руб. в год.

Ставки отражают экономическую оценку лесосырьевых ресурсов, то есть учитывают спрос и предложение, и используются для определения минимальной цены предмета торга при продаже права на заключение договора аренды и договора купли-продажи лесных насаждений.