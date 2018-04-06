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Эксперты прогнозируют подорожание шоколада
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Эксперты прогнозируют подорожание шоколада 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Растущие цены на какао-бобы скажутся на цене шоколада и шоколадных изделий, которые продаются в России. В Центре исследований кондитерского рынка сообщили, что причиной повышения цен станет плохой урожай какао из-за засушливой погоды в Кот-д’Ивуаре и Гане.
Как напоминает «Русская планета», в прошлом году цены на какао падали до минимальных за 10 лет значений — около 2 тысяч долларов.
При этом страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность запрета продажи шоколада, в котором доля растительных жиров превышает 5% продукта. Автором инициативы стала Белоруссия.
Сейчас в среднгем россиянин съедает в год около 5 килограмма шоколада, а цена за плитку колеблется до 50 до 250 рублей.
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