Дан прогноз по добыче ресурсов в России в 2018 году

Минэнерго дало прогноз по добыче ресурсов в 2018 году

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году сохранится на уровне прошлого года, так как продолжит действовать соглашение с ОПЕК . Добыча газа также сохранится на текущих уровнях. Рост ожидается в части потребления электроэнергии — на 1,2 процента и добычи угля — на 0,3 процента.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Угроз показателям отраслей ТЭК от возможных санкций министр не видит, однако в случае их введения со стороны, например, Европы или США , Россия примет ответные меры, полагает глава Минэнерго

Объемы переработки нефти в этом году также сохранятся на уровне 2017 года, так как планы по увеличению предоставили только небольшие участники рынка. Несмотря на стабильность добычи и переработки, капитальные вложения ВИНКов вырастут, считает Новак, до 1,3 триллиона рублей.