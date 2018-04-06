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Дан прогноз по добыче ресурсов в России в 2018 году
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Минэнерго дало прогноз по добыче ресурсов в 2018 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году сохранится на уровне прошлого года, так как продолжит действовать соглашение с ОПЕК. Добыча газа также сохранится на текущих уровнях. Рост ожидается в части потребления электроэнергии — на 1,2 процента и добычи угля — на 0,3 процента.
Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Угроз показателям отраслей ТЭК от возможных санкций министр не видит, однако в случае их введения со стороны, например, Европы или США, Россия примет ответные меры, полагает глава Минэнерго.
Объемы переработки нефти в этом году также сохранятся на уровне 2017 года, так как планы по увеличению предоставили только небольшие участники рынка. Несмотря на стабильность добычи и переработки, капитальные вложения ВИНКов вырастут, считает Новак, до 1,3 триллиона рублей.
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