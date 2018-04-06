Ещё
Минэнерго прокомментировало рост цен на бензин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэнерго РФ не ждет роста цен на бензин в 2018 году выше инфляции 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост розничных цен на бензин в России в 2018 году ожидается на уровне инфляции, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Что касается роста цен на нефтепродукты. Он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. То есть никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года (2018 года — ред.) рост цен (розничных цен на бензин — ред.) должен быть примерно на уровне инфляции", — сказал Новак.
Ранее глава Минэнерго РФ прогнозировал, что рост цен на бензин в 2017 году должен быть не выше инфляции. По его словам, вопрос формирования цены достаточно сложный и зависит от баланса спроса и предложения на нефтепродукты, от того, как компании реализуют свою политику по распределению маржи между добывающим и нефтеперерабатывающим сегментами.
В конце марта Банк России сообщил, что годовая инфляция в России ожидается на уровне 3-4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на усилении опасений торговой войны между США и КНР Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%‍ Новак заявил, что сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост70
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ158
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая251
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение