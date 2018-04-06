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Минэнерго не ожидает роста цен на бензин в 2018 году выше инфляции
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Минэнерго не ожидает роста цен на бензин в 2018 году выше инфляции 

Rambler News Service 18 минут назад
«Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года, рост должен быть на уровне инфляции», — сказал министр.
Он отметил, что дефицита бензина на внутреннем рынке нет.
«Мы не видим какой-то критичной ситуации, на сегодняшний день достаточное количество нефтепродуктов», — отметил министр.
Новак добавил, что Минэнерго будет мониторить ситуацию на рынке нефтепродуктов.
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