Минэнерго не ожидает роста цен на бензин в 2018 году выше инфляции

«Что касается роста цен, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. По результатам года, рост должен быть на уровне инфляции», — сказал министр.

Он отметил, что дефицита бензина на внутреннем рынке нет.

«Мы не видим какой-то критичной ситуации, на сегодняшний день достаточное количество нефтепродуктов», — отметил министр.