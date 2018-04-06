Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в 2018 году на 1,2%

Потребление электроэнергии в единой энергетической системе (ЕЭС) России вырастет в 2018 году, согласно прогнозу Минэнерго РФ , на 1,2% по сравнению с показателем прошлого года — до 1,052 трлн кВт⋅ч, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

«Потребление электроэнергии ожидается на уровне 1,052 трлн кВтт⋅ч», — сказал он. В прошлом году потребление в ЕЭС России составило 1,04 трлн кВт⋅ч.

По словам министра, в марте текущего года потребление электроэнергии выросло на 5,9%.

Новак пояснил, что рост вызван более холодной зимой.