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Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в 2018 году на 1,2%
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Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в 2018 году на 1,2% 

Rambler News Service 18 минут назад
Потребление электроэнергии в единой энергетической системе (ЕЭС) России вырастет в 2018 году, согласно прогнозу Минэнерго РФ, на 1,2% по сравнению с показателем прошлого года — до 1,052 трлн кВт⋅ч, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
«Потребление электроэнергии ожидается на уровне 1,052 трлн кВтт⋅ч», — сказал он. В прошлом году потребление в ЕЭС России составило 1,04 трлн кВт⋅ч.
По словам министра, в марте текущего года потребление электроэнергии выросло на 5,9%.
Новак пояснил, что рост вызван более холодной зимой.
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