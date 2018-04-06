НС Банк понизил ставки по ряду депозитов в рублях

НС Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам.

«НС Пенсионный» открывается под 7% (вместо 7,25%), а «Надежный»— под 6,75% годовых (вместо 7%). Срок вкладов — 367 дней.

Доходность «Сберегающего» (на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) составит 5—7% годовых (прежде — 5—7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 6,85—7,25% годовых (ранее — под 7,1—7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «НС Пенсионный» и «Надежный».