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НС Банк понизил ставки по ряду депозитов в рублях
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НС Банк понизил ставки по ряду депозитов в рублях 

Банки.ру 20 минут назад
НС Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам.
«НС Пенсионный» открывается под 7% (вместо 7,25%), а «Надежный»— под 6,75% годовых (вместо 7%). Срок вкладов — 367 дней.
Доходность «Сберегающего» (на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) составит 5—7% годовых (прежде — 5—7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.
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Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.
«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 6,85—7,25% годовых (ранее — под 7,1—7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Пополнять можно вклады «НС Пенсионный» и «Надежный».
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