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Росавиация обеспокоена возобновлением полетов в Египет
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Росавиация обеспокоена возобновлением полетов в Египет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Росавиации Александр Нерадько назвал восстановление авиасообщения РФ и курортных городов Египта предметом большой тревоги.
"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги", — сказал Нерадько, выступая на Первом конгрессе путешественников и авиапассажиров.
Нерадько напомнил, что авиасообщение с Каиром будет возобновлено 11 апреля.
"В настоящее время мы планируем открыть авиасообщение с Каиром. 11 апреля самолет "Аэрофлота" совершит первый рейс по маршруту Москва — Каир, а 12 апреля уже Egypt Air полетит из Каира в Москву. Для обеспечения безопасности наших пассажиров в Каире будет находиться группа сотрудников авиационной безопасности, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту", — сказал он.
Он также отметил, что они должны отработать навыки взаимодействия. "И затем только будем рассматривать вопросы возобновления полетов по курортным направлениям", — добавил Нерадько.
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