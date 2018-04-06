Росавиация обеспокоена возобновлением полетов в Египет

"Все, что касается возобновления авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги", — сказал Нерадько, выступая на Первом конгрессе путешественников и авиапассажиров.

Нерадько напомнил, что авиасообщение с Каиром будет возобновлено 11 апреля.

"В настоящее время мы планируем открыть авиасообщение с Каиром. 11 апреля самолет "Аэрофлота" совершит первый рейс по маршруту Москва — Каир, а 12 апреля уже Egypt Air полетит из Каира в Москву. Для обеспечения безопасности наших пассажиров в Каире будет находиться группа сотрудников авиационной безопасности, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту", — сказал он.

Он также отметил, что они должны отработать навыки взаимодействия. "И затем только будем рассматривать вопросы возобновления полетов по курортным направлениям", — добавил Нерадько.