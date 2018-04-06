США в прошлом году увеличили импорт товаров из России на 17%

Товарооборот между Россией Соединенными Штатами значительно вырос в 2017 году. Об этом говорится в отчете Торгового представительства США, опубликованном в конце марта текущего года, сообщает сайт телеканала RT . При этом еще больше увеличилась разница между импортом российских товаров в США и американским экспортом в Россию.

«Торговый дефицит США с Россией в 2017 году составил $10 млрд, увеличившись на 14,5% ($1,3 млрд) по сравнению с 2016 годом. Объем американского товарного экспорта в Россию вырос на 20,6% ($1,2 млрд) по сравнению с предыдущим годом и составил $7 млрд В то же самое время объем российского импорта в США составил $17 млрд, увеличившись за год на 17%», — сообщается в отчёте.

Другими словами, Соединенные Штаты в 2017 году купили у России товаров на сумму на $10 млрд больше, чем продали в Россию, отмечает RT.

Такая значительная разница между импортом из России и экспортом объясняется тем, что американское производство имеет «очень слабые конкурентные позиции на сегодня», отметил в беседе с RT руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов

«Дело в том, что очень большое количество товаров в России производится дешевле, чем в Соединенных Штатах. Это, безусловно, наше преимущество. Но это серьезнейший недостаток США, который проявился в тех условиях, когда дальше они уже никак не могут. Конкурентоспособность российской экономики выросла. Нам не нужна большая часть их товаров, потому что если что-то российская экономика и потребляет, то потребляет из Китая и с азиатских рынков, но не из США», — сказал эксперт.

Вместе с тем, по данным Торгового представительства США, также выросли и американские инвестиции в российскую экономику.

«Объем прямых иностранных инвестиций из США в Россию (в фондовый рынок) в 2016 году составил $10,6 млрд (последние имеющиеся данные), увеличившись на 23,8% по сравнению с 2015 годом. Наибольшая доля американских прямых инвестиций приходится на российскую обрабатывающую промышленность, информационный сектор и оптовую торговлю», — говорится в документе.

В отчете ведомства сообщается, что из-за того, что правительство США пытается ослабить двусторонние отношения с Россией, способность «устранять торговые барьеры» на пути к российскому рынку у американского ведомства «сильно ограничена».

По данным Федеральной таможенной службы, Россия традиционно поставляет в США металлы и изделия из них, что составляет около трети всего российского экспорта. Также Москва продает Соединенным Штатам минеральные продукты, драгоценные металлы, камни и продукцию химической промышленности. В список товаров на экспорт также входят российское оборудование, транспорт и древесина.

В свою очередь, большую часть экспорта из США в Россию составляют машины и оборудование (43% от всего объема американских товаров, поставляемых в РФ), а также продукция химической промышленности (16,5%). В значительно меньших объёмах Соединённые Штаты поставляют продовольственные товары (3,7%) и текстиль (менее 1%).

По информации Федеральной таможенной службы, в 2016 году США входили в пятерку крупнейших торговых партнёров России. Доля Соединённых Штатов составляет 4% от общего объема товарооборота России.