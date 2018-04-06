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Сахар, гречка и яйца сдержали рост инфляции в Нижегородской области
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Сахар, гречка и яйца сдержали рост инфляции в Нижегородской области 

Нижегородская правда 31 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта pixabay.comСахар, гречка и яйца сдержали рост инфляции в Нижегородской областиПостепенное смягчение Банком России денежно-кредитной политики обеспечило условия, в которых восстановление кредитования и потребительского спроса, в том числе в Нижегородской области, не привело к ускорению роста цен. В феврале 2018 года годовая инфляция в регионе составила 3% (в декабре 2017 г. — 3,1%, в январе 2018 г. — 2,8%). Об этом сообщили 5 апреля в Волго-Вятском ГУ Банка России на встрече с представителями органов власти и финансового сектора региона.
Основное влияние на снижение инфляции в регионе оказали цены на продовольственные товары: подешевели сахар (на 25% по сравнению с февралем 2017 года), греча (на 38%), яйца (на 15%), куры охлажденные (на 10%). Снижение цен на продовольствие — результат реализации мер по импортозамещению, а также роста предложения обозначенной продукции на рынке.
— Банк России внимательно изучает реальный сектор экономики, — сказал первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц. — Наши аналитики работают в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти. Информация от профильных министерств региональных правительств помогает выявить и понять экономические тенденции. И, конечно, такой уровень цен стал возможен, в том числе, благодаря усилиям федеральных и местных властей по обеспечению доступа на рынок местных производителей, развитию конкуренции.
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